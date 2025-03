Notizieaudaci.it - Francesco Sarcina denuncia Clizia Incorvaia: ‘Sfrutta l’immagine di nostra figlia’

Una battaglia legale che si protrae da anniSette anni dopo la fine del matrimonio, il cantante, leader de Le Vibrazioni, e la sua ex moglie, l’influencer, tornano a scontrarsi in tribunale. Il nodo della contesa è l’esposizione mediatica della loro figlia, Nina, di 9 anni, che – secondo il cantante – sarebbe stata utilizzata a fini commerciali senza il suo consenso.ha presentato una nuovacontro l’ex moglie, sostenendo cheabbia ripreso a pubblicare foto e video della bambina sui social con finalità di sponsorizzazione. Nella querela, presentata al Tribunale dei Minorenni, vengono citati episodi specifici, come la partecipazione della bambina a una campagna pubblicitaria per un marchio di calzature e un video girato nella sua cameretta per promuovere un’azienda di decorazioni.