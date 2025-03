Anticipazionitv.it - Francesco Sarcina denuncia Clizia Incorvaia: il motivo

, noto cantante de Le Vibrazioni, ha avviato un’azione legale contro l’ex moglie. Al centro della contesa, l’uso non autorizzato dell’immagine della loro figlia Nina, di appena nove anni, all’interno di post sponsorizzati sui social. Secondo quanto riportato da la Repubblica, la vicenda ha assunto toni sempre più tesi, con denunce, integrazioni e una causa civile in corso. Scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo.: una rottura mai sanataLa relazione trasi è conclusa da anni, ma continua a generare polemiche pubbliche. L’ultimo capitolo riguarda l’utilizzo dell’immagine della loro figlia sui profili social della showgirl. Secondo, la ex moglie avrebbe violato il suo diritto di genitore, ignorando le sue richieste di fermare la pubblicazione di contenuti in cui appare la bambina.