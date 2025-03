Dilei.it - Francesco Sarcina contro l’ex Clizia Incorvaia: “Usa l’immagine di nostra figlia sui social”

Leggi su Dilei.it

ha denunciato (di nuovo) la ex moglie. A riportarlo è La Repubblica, ponendo l’attenzione su una battaglia legale che, in verità, è iniziata ben prima di quest’anno. Il leader de Le Vibrazioni e l’influencer condividono una, la piccola Nina, ed è proprio la bambina il fulcro della discussione. Nessuna questione legata all’affidamento o al mantenimento, come si potrebbe pensare in prima battuta: si parla della privacy di una minore la cui immagine, secondo il cantante, verrebbe “usata” dalla madre senza il suo consenso, anche a scopo di guadagno.La denuncia diL’azione legale dila ex moglie sarebbe soltanto l’ultima di una lunga serie, iniziata nel 2019. Già allora il leader de Le Vibrazioni aveva denunciatoper l’utilizzo improprio delle foto, quindi del, dellaminore suimedia ma tutto si era interrotto perché l’influencer, su consiglio dei propri legali, aveva “interrotto tali condotte”.