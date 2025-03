Laverita.info - Franceschini femminista solo per vendetta

Leggi su Laverita.info

Il piano dell’esponente pd per attribuire ai neonati il cognome della madreapparentemente è mosso da un afflato di «giustizia» riparatoria per il patriarcato. C’è invece l’idea tutta marxista dell’eliminazione della classe dominante: in questo frangente, l’uomo.