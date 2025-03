Biccy.it - Francesca Sorrentino si è sottoposta a una rinosettoplastica

Il percorso a Uomini e Donne diè stato rapido e indolore e si è concluso con una scelta forzata durata tre giorni al di fuori degli studi televisivi. E rapido e indolore pare essere stato anche il suo intervento dia cui si ècirca due settimane fa all’insaputa dei followers.Un day-hospital in una clinica di Napoli per sottoporsi a un intervento che, dice, “sapevo di dover fare da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione“. L’intervento lo ha fatto una decina di giorni fa ed è riuscita a tenerlo nascosto ai followers. “Ad oggi sono passati dieci giorni circa dall’intervento, sono stata brava a nasconderlo sui social ma comunque si sarebbe visto , perciò ho deciso di condividere con voi anche questo!“.@27Buondì Settimana scorsa ho fatto unafunzionale, vi porto con me il giorno dell’intervento (in cui stranamente non avevo ansia) Sapevo di dover fare questo intervento da tempo per risolvere in primis problemi funzionali legati alla respirazione e ne ho approfittato di questo periodo di calma prima di riprendere il mio lavoro.