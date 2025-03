Lanazione.it - "Foto alla nipotina". Processo per molestie

Leggi su Lanazione.it

Le indagini iniziali furono per corruzione di minore. Il, però, sarà per: pima udienza entro la metà d’aprile. La vicenda vede contrapposti nonno edella provincia. Vicenda iniziata con la denuncia del padre della ragazzina. Perché, stando ai racconti della minore, il nonno le faceva vedere video a sfondo sessuale, e in altre occasioni lagrafava sia con il cellulare, sia comandando da remoto, si scoprirà poi, la telecamera di un edificio. In sede di udienza preliminare, il gup di Pisa, rinviò gli atti al pm chiedendo di riformulare l’imputazione indicando il reato di, non ravvisando elementi per collocare i fatti quando la bimba aveva meno di 14 anni: un limite temporale entro il quale il codice prevede la formulazione dell’accusa per corruzione di minore.