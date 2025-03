Corrieretoscano.it - Forza Italia a Firenze a confronto sulle politiche industriali in vista del congresso del Ppe

– Domenica 30 marzo, alle 9.30, il Teatro Puccini diospiterà una significativa iniziativa organizzata daindeldel Partito popolare europeo, in programma a Valencia il 29 e 30 aprile prossimi.L’incontro, dal titolo Un piano industriale per l’e l’Europa: sfide e proposte per la crescita economica e sociale, sarà un’importante occasione ditra istituzioni, rappresentanti politici e il mondo produttivo. Al centro del dibattito, le strategie per rilanciare la competitività e l’occupazione, valorizzando il ruolo dell’industria nel futuro dell’Europa.A guidare l’iniziativa sarà il segretario nazionale die ministro degli affari esteri Antonio Tajani, affiancato da autorevoli esponenti del partito e delle istituzioni europee ene: il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini, l’europarlamentare e capo delegazione azzurro Fulvio Martusciello e la Ccmmissaria europea ai servizi finanziari Maria Luis Albuquerque.