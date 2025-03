Forte calo delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti in febbraio - 97%

Ilfattoquotidiano.it - Forte calo delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti in febbraio (- 9,7%)

Le politiche, adottate o annunciate, da Donald Trump iniziano a riverberarsi anche nell’interscambio commerciale tra Italia e. I dati Istat disono eloquenti: l’export di made in Italygli Usa è sceso del 9,7% rispetto all’anno prima mentre le importazioni sono calate del 4,9%. Nonostante l’export sia sceso più dell’import, il saldo rimane ampiamente positivo per l’Italia: il valore dell’supera di 3,5 miliardi di euro quelloimportazioni.In generale il mese scorso si è chiuso con un incrementofuori dall’Unione europea del 2,8% ed un aumento dell’import dello 0,8%. Il saldo è positivo per 4,7 miliardi. Le vendite di prodotti italiani sono salite soprattutto in Svizzera (+ 17,3%), paesi Opec (+ 12,9%) e Gran Bretagna (+ 8,5%).