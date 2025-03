Formula 1 costi record | iscriversi può costare anche 7 miliardi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Svegliarsi una mattina e. pensare dialla1. Gioco semplice? Non proprio per tutti. La visibilità regalata dal Circus valeed è difficile da quantificare con precisione, per differenze di storia, prestigio e risultati tra team e piloti. Ma c’è qualche certezza per ragionarci, a cominciare daiche "premiano". .