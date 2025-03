Laspunta.it - Formia, raddoppia l’ufficio legale del Comune

Rinnovato e rafforzato il servizio di Avvocatura deldi, dopo che lo stesso era rimasto carente, a causa della scelta dell’ex Dirigente di trasferirsi professionalmente in un’altra città e le dimissioni volontarie dell’altro Avvocato. Una problematica a cui l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, ha dovuto far fronte, giungendo ad una risoluzione che vede il Settore potenziato. Ora, infatti, la tutela degli interessi pubblici e la gestione delle problematiche legali si muoveranno su un doppio binario. Non solo l’Ente continuerà a disporre dell’Albo Comunale degli Avvocati, cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza(istituito fin dall’agosto 2024), ma il Servizio Affari Legali incardinato nel Settore 2, gestito e coordinato da un Dirigente con titolo di Avvocato, la dott.