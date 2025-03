Velvetgossip.it - Formazione completata con dati aggiornati fino a ottobre 2023.

Negli ultimi due decenni, il panorama lavorativo ha subito profondi cambiamenti a causa di vari fattori tra cui la crisi economica, la globalizzazione, l’innovazione tecnologica e i mutamenti demografici. Questi elementi hanno portato a una significativa diminuzione delle opportunità lavorative in molte regioni del pianeta. In particolare, l’automazione ha sostituito numerosi posti di lavoro, con uomini e donne rimpiazzati da macchinari e software avanzati, riducendo così la domanda di manodopera.La situazione attuale del lavoroLa situazione è ulteriormente complicata dalla diffusione di contratti precari a tempo determinato, che hanno costretto un numero crescente di giovani a cercare fortuna all’estero. Questi contratti, spesso privi di garanzie, hanno creato un clima di insicurezza e instabilità, spingendo molti a lasciare il proprio paese in cerca di opportunità più promettenti.