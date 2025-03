Velvetgossip.it - Formazione basata su dati aggiornati fino a ottobre 2023.

Negli ultimi due decenni, il mondo del lavoro ha subito trasformazioni significative, influenzato da fattori come la crisi economica, la globalizzazione, l’innovazione tecnologica e i cambiamenti demografici. Secondoal 2025, la diminuzione delle opportunità lavorative è evidente in molte nazioni. La crescente automazione ha portato alla sostituzione di lavoratori umani con macchinari e software avanzati, riducendo drasticamente la domanda di forza lavoro.Contratti a tempo determinato e precarietàIn questo contesto, i contratti a tempo determinato sono diventati la norma, costringendo molti giovani a cercare opportunità all’estero. La precarietà lavorativa ha spinto una generazione intera a emigrare, alla ricerca di stabilità e migliori condizioni di vita. Questo fenomeno ha alimentato un circolo vizioso, dove la mancanza di certezze lavorative in patria ha portato a una fuga di talenti, impoverendo ulteriormente il mercato del lavoro locale.