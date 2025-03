Sport.quotidiano.net - Forlì la spunta su Avellino, terzo posto grazie a una tripla di Parravicini

, 26 marzo 2025 –ladi misura su. I biancorossi vincono 86-85alladi tabella dia 3” dalla sirena conclusiva. Una vittoria pesantissima, in uno scontro diretto in chiave playoff, che consente ai biancorossi di agganciare ilin classifica. Tra le fila dei padroni di casa, Gaspardo e Perkovic sono i top scorer con 17 punti segnati a testa. Nel primo periodo si segna tanto ma nessuna delle due contendenti riesce ad imporre la propria legge: 27-24 dopo 10’.si fa però valere nel secondo periodo. Prima Gaspardo e poi due canestri consecutivi di un positivo Del Chiaro valgono l’allungo in doppia cifra sul +12 (48-36). Nelquarto, però, l’Unieuro subisce un break di 3-15 e gli irpini, con i super Lewis e Mussini (23 punti ciascuno), mettono la freccia sul 51-53.