Terzotemponapoli.com - Fontana: “Il recupero di Neres è importante”

Leggi su Terzotemponapoli.com

GAETANO, ex centrocampista del Napoli, ha partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito il suo intervento.sul modulo di ConteCosì l’allenatore: “3-5-2 o 4-3-3? Faccio fatica a capirlo, ma ildie credo che Conte cercherà di sfruttare la sua imprevedibilità. Quando mancano questi calciatori, fai fatica a sbloccare una partita equilibrata. I calciatori fanno la differenza quando regna l’equilibrio.”sul doppio playAncora l’ex calciatore: “Il doppio play? Se parliamo di preferenze tattiche, mi intriga di più la presenza di Gilmour, ma quando hai a disposizione questi calciatori con caratteristiche diverse, sono soluzioni utili per l’allenatore.