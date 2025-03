Anteprima24.it - Fondovalle Vitulanese: lavori da 45 milioni di euro da completare entro tre anni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa conclusioneè stimata tra 810 giorni, treper la nuova arteria, che collegherà la Vallealla Strada Statale 7 Appia. La conferenza stampa per illustrare questa nuova strada per un investimento di oltre 45disi è svolta nella sala consiliare della Provincia alla presenza del Presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e alcuni sindaci della Valle: di Foglianise GiovMastrociqnue, di Campoli Monte Taburno Nicola Grasso, di Apollosa Danilo Parente e di Torrecuso Angelino Iannella.il vice sindaco di Cautano Rosario Meoli.Il presidente della Provincia Nino Lombardi ha sottolineato: “Quest’orizzonte è nuovo crocevia per l’intera comunità della Valle“. GiovMastrocinque sindaco di Foglianise ha sottolineato: “E’ un traguardo importante.