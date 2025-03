Fondazione Cdp via al bando Per l’Italia del Futuro | 5 mln per progetti culturali sociali e scientifici

Leggi su Ildenaro.it

Cdp, ente non-profit fondato da Cassa depositi e prestiti, lancia il“Perdel”. Grazie a risorse per circa cinque milioni di euro, l’iniziativa mira a finanziarein tre ambiti strategici per la crescita sostenibile del Paese: promozione e valorizzazione del patrimonio artistico nazionale, inclusione sociale e sostegno alla ricerca scientifica. Il, che prende il via nell’ambito delle diverse iniziative collegate alla celebrazione dei 100 anni dei Buoni Fruttiferi Postali, intende sosteneredi portata nazionale che rispondano in modo rigoroso e mirato ad una delle tre tematiche individuate, garantendo un approccio innovativo, sostenibile e capace di generare effetti significativi per il Paese. Le iniziative dovranno essere avviate entro il mese di settembre 2025 ed avere una durata compresa tra i 12 e i 24 mesi, sia attraverso proposte che prevedano lo sviluppo di nuove progettualità sia mediante il potenziamento di iniziative già in corso.