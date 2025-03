Tvzap.it - Flavio Briatore furioso, lo sfogo dopo la batosta: la reazione di Elisabetta Gregoraci

Leggi su Tvzap.it

ha recentemente scatenato un dibattito acceso sui social media riguardo ad un noto marchio di auto di lusso. Benchè ne apprezzi il design elegante, l’imprenditore italiano non ha risparmiato dure critiche riguardanti l’affidabilità dei veicoli e la qualità del servizio clienti. Loha suscitato anche ladi. (Continua.) Leggi anche:stanno ancora insieme? L’indiscrezioneLeggi anche:ha un nuovo fidanzato? Il clamoroso gossip, ecco chi è, durosui socialDi recente,si è lasciato andare ad un durosui social contro un noto marchio di auto di lusso. L’imprenditore ha messo in luce diversi problemi tecnici riscontrati con le sue vetture ed ha espresso profonda frustrazione per i continui disservizi.