Linkiesta.it - Fivi chiede all’Europa una strategia di lungo termine per il settore

Leggi su Linkiesta.it

Climate change, guerre commerciali, rigidità del mercato interno. Per superare le sfide che il presente pone al mondo del vino serve unache guardi al futuro del, prendendo in considerazione tutti questi aspetti, per comprenderli e affrontarli a. È quello che la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (, commentando l’intervento a Roma di Christophe Hansen, commissario europeo per l’agricoltura e l’alimentazione, durante “Agricoltura è”, la conferenza organizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).«Vedo ilagricolo come parte della soluzione, perché gli agricoltori sono le prime vittime del cambiamento climatico. Ma sono anche la nostra migliore linea di difesa» ha detto Hansen.