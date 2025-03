Quotidiano.net - Fisco, crediti non riscossi per 1.300 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

Una montagna di imposte e cartelle non pagate grava per oltre 1.300sulle spalle di 21,8 milioni di contribuenti. Sono i numeri da allarme rosso denunciati dai tecnici di Mef, Ufficio Parlamentare di Bilancio e Corte dei Conti presso la commissione Finanze del Senato. Numeri che portano anche a un’inevitabile conclusione: le difficoltà dela incassare un arretrato più che ventennale sono anche la conseguenza di quella continua rincorsa a sanatorie e rottamazioni che, di fatto, scoraggia i cittadini a mettersi in regola, in attesa di nuovi condoni. Una sorta di pietra tombale anche sull’ipotesi della quinta edizione della "rottamazione" delle cartelle, fortemente caldeggiata dalla Lega (e, in parte, da Forza Italia) ma sonoramente bocciata da via Venti Settembre per problemi di copertura.