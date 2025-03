Sport.quotidiano.net - Fiorentina Under 18 vola in semifinale alla Viareggio Cup: Imolese battuta 4-2

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 27 marzo 2025 – Al termine di una partita rocambolesca ma ricca di emozioni, la18 si è qualificata alle semifinali dellaCup, battendo per 4-2 al Viola Park l’, già affrontata nel corso della fase a gironi e superata per 4-1. Adesso in nel penultimo atto del torneo la squadra di Capparella affronterà il Sassuolo, che ai calci di rigore ha avuto la meglio sui nigeriani dell’Ojodu City: il match è in programma sabato alle 15 a Seravezza. Quella andata in scena a Bagno a Ripoli è stata nel complesso una sfida ben giocata da parte dei viola, con la squadra di Capparella abile a chiudere la prima frazione di gioco sul 3-1 grazie al gol di testa di Kone poco prima del quarto d’ora edoppietta di Angiolini, che ha ribaltato il momentaneo pari ospite con Manes (splendido il secondo sigillo del numero 10, bravo a deviare in rete di tacco un pallone ddestra di Evangelista).