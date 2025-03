.com - Fiorentina: niente sfida Kean-Retegui. L’attaccante dell’Atalanta è ancora infortunato. Salterà la partita del Franchi

Leggi su .com

Non ci sarà la superfra bomber. L'attaccante dell'Atalanta, rientrato anzitempo dalla Nazionale per una lezione all'adduttore, èfuori causa.contro la. Gasperini (squalificato) recupera invece Ibrahim Sulemana, una carta in più a centrocampo vista la squalifica di Ederson, e pure Juan Cuadrado ha qualche possibilità di rientrareL'articololadelproviene da Firenze Post.