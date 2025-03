Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Folorunsho: “Ho voglia di costruire un progetto in viola”

Firenze, 27 marzo 2025 – “Hodiuncon la”. Michaelsi racconta ai microfoni di Radio Bruno nella settimana che precede-Atalanta. “Sarà sicuramente una partita difficile perché l'Atalanta ha un modo di giocare molto particolare rispetto a tutte le altre squadre, però abbiamo cominciato a lavorare sulla gara e sicuramente il mister ci metterà in campo per cercare di tirare il massimo da ognuno di noi, daremo tutto e speriamo di regalare una gioia a noi stessi e ai tifosi". Aggiunge l’ex partenopeo: "Ho già detto da quando sono arrivato che mi piacerebbeun qualcosa con la. perché comunque sia sono un calciatore che è stato ogni anno in prestito in una squadra differente. Adesso hodiuninsieme a una squadra, di legarmi a una tifoseria, a una città, a una società e ai miei compagni perché sto molto bene con loro, sarei sicuramente contento di continuare on la".