Sport.quotidiano.net - Finisce l’era Maccarani: "Chiuso un ciclo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Era tutto previsto e prevedibile: Emanuelanon è più la dt della ginnastica ritmica azzurra, dopo le vicende anche giudiziarie che la vedono coinvolta. La nuova federazione guidata dal presidente Andrea Facci ha preso ieri un provvedimento che fa rumore, alla luce delle medaglie raccolte in trent’anni, ma non è una vera sorpresa: "Ho ritenuto, anche per le note vicende di cronaca, di non confermare l’attuale direzione tecnica della sezione ritmica, che assumerò io ad interim fino al 30 giugno. L’ambiente è stato molto colpito da questa vicenda, il fatto che sia durata tanto ha avuto una ricaduta emotiva che non ha giovato. Ritengo che si sia cercato di gestire una situazione in funzione dell’obiettivo Olimpiadi e penso che sia facile commentare le scelte altrui col senno di poi", ha detto Facci annunciando la rimozione della dt.