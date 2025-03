Liberoquotidiano.it - "Finirà male": rischio guerra, chi c'è nel mirino Usa

Nuova minaccia Usa. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha messo in guardia il Venezuela di Nicolás Maduro. Al centro le possibili conseguenze di un attacco o di un'azione contro il suo vicino ricco di petrolio, la Guyana. "Se loro (i venezuelani) attaccassero la Guyana o attaccassero (il gruppo petrolifero americano) ExxonMobil (.) sarebbe una giornata molto brutta, una settimana molto brutta per loro". Insomma, "finirebbe". Da tempo infatti il Venezuela tenta di annettersi l'Esequibo, regione della Guyana ricca di petrolio. Il funzionario americano, stando a quanto fatto trapelare, firmerà un memorandum d'intesa con la Guyana in tema di cooperazione per la sicurezza. Per questo Rubio è approdato nel piccolo Paese sudamericano e sul tavolo dei vari incontri ci sono dossier sulla sicurezza energetica e accordi commerciali.