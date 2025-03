Lanazione.it - Fine Ramadan, la Diocesi ‘presta’ al centro islamico il cortile dell’antica chiesa

Prato, 27 marzo 2025 - Ilbengalese di Prato celebrerà ladelnell’antico complesso di San Domenico. L’inedita accoglienza è stata accordata dalladi Prato su richiesta della stessa comunità musulmana che stava cercando un luogo capiente in città in grado di ospitare i cinquecento partecipanti attesi per la preghiera. Il grande raduno sarà guidato da due Imam e si tiene la mattina di domenica 30 o lunedì 31 marzo (la conclusione delsi calcola in base all’avvistamento lunare e la data esatta si conoscerà domani, venerdì 28 marzo). Gli incontri di preghiera si terranno nelinterno di San Domenico (luogo diverso dal chiostro) e in caso di pioggia verrà aperto l’antico refettorio dell’ex convento. Non sarà utilizzata la, né altri spazi della parrocchia adibiti al culto, che rimarranno aperti e a disposizione dei fedeli come avviene normalmente.