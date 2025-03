Movieplayer.it - Final Destination Bloodlines domina il web con il secondo trailer horror più visto di sempre

Il primoufficiale diha superato i 178 milioni di visualizzazioni, stabilendo un nuovo record e diventando ilpiùdi. Dopo 14 anni di attesa, il franchise ditorna con un nuovo capitolo,, che ha già infranto un record. Il record infranto daldiIl, pubblicato questa settimana, ha totalizzato ben 178,7 milioni di visualizzazioni globali in sole 24 ore, diventando ilpiùdi. Il primato resta a It della stessa New Line, che aveva raggiunto quasi 200 milioni di visualizzazioni. La saga diconta già cinque film, con un incasso complessivo superiore ai 666 milioni di dollari nel mondo.