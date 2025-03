Ilrestodelcarlino.it - Filippo Scogli presenta domani i suoi candidati

La squadra die candidate consiglieri che accompagnerà, candidato sindaco a Bertinoro per il centrosinistra, verràta sabato alle 11 presso la Bocciofila Polisportiva Colonna a Capocolle, in via Bologna 290. La lista ‘Insieme per Bertinoro’ correrà alle prossime elezioni del 25 e 26 maggio. "È per me una grande emozione poterre i nostri- dichiara-. A due mesi dalle elezioni, con ancora grande incertezza su chi si presenterà come candidato sindaco per i nostri avversari politici, noi siamo pronti". L’iniziativa è aperta a tutti. Seguirà rinfresco.