Dayitalianews.com - Filippo “Champagne” Romeo punta alla politica: si candiderà a sindaco di Milano nel 2027

Leggi su Dayitalianews.com

, noto influencer 49enne, celebre per le sue apparizioni nel programma La Zanzara e per le sue serate all’insegna dell’alcol, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi adialle elezioni comunali del. In un’intervista rilasciata a Il Giornale,ha dichiarato: “Voglio fondare il mio partito”, delineando anche le sue idee per il futuro della città.Un programma politico contro criminalità e piste ciclabilisembra voler seguire, a modo suo, le orme del fratello Massimiliano, capogruppo della Lega al Senato e segretario regionale in Lombardia. La sua decisione di entrare innasce da una riflessione personale: “Voglio ristabilire delle priorità e dare uno scopomia vita”. Per questo, ha intenzione di fondare un movimento chiamato “Il popolo della gaina”, un riferimento all’euforia che prova dopo aver bevuto.