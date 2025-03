Lanazione.it - Fiere di Mezzaquaresima 2025 a Sansepolcro: 261 espositori e nuove aree tematiche

Cresce il numero delle attività presenti nell’edizionedelledi, al cui prologo manca una settimana esatta: il via giovedì 3 aprile e la conclusione domenica 6. Saranno in totale 261, ovvero 29 in più rispetto allo scorso anno, fra i 161 ambulanti tradizionali (4 in più) e i 100, questi ultimi aumentati di un quarto, visto che erano 75. A incrementare il totale provvede soprattutto il comparto del "food", che dalla risistemata piazza Torre di Berta si prolunga in via Matteotti fino alle logge di Palazzo delle Laudi. Un lavoro sinergico fra l’amministrazione comunale, l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, riunite nel consorzio Terre della Valtiberina. Un percorso espositivo più ampio e rinnovato.