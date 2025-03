Lanotiziagiornale.it - Fiducia, Nordio si salva ma non risponde su Almasri

Quando sei in difficoltà, butta la palla in tribuna, evita il merito delle questioni e parla di altro. È la tattica abbracciata ieri dal ministro Carloalla Camera, dove affrontava il voto di s(concluso con 215 contrari alla se 119 voti a favore) per la liberazione del presunto torturatore libico.In aula il guardasigilli, pur ricordando che “il ministro non è un passacarte” e che “il provvedimento della Corte penale internazionale sul mandato di arresto nei confronti diconteneva errori, tanto che la Corte stessa ha dovuto modificarlo e di essersi preso 48 ore di tempo per valutare”, ha preferito difendersi, parlando d’altro e facendo la vittima.Pergli attacchi mirano a colpire la sua riforma della giustizia“Ho il sospetto che tutti questi attacchi che arrivano da tutte le parti, anche nei modi più sciatti e fasulli” siano in realtà “un attacco programmato e duraturo per evitare quella che secondo noi è la madre di tutte le riforme, la riforma della separazione delle carriere e il sorteggio nel Csm”, ha sibilato il ministro.