Rompipallone.it - Ferrari, Leclerc ed il commento che non lascia scampo: “Per adesso lo siamo”

Leggi su Rompipallone.it

, Charlesè già duro con la monoposto dopo le prime due gare del Mondiale: “Perlo”Un Gran Premio di Cina davvero da dimenticare per la. Sulla pista di Shanghai è accaduto davvero di tutto:ed Hamilton sono arrivati in quinta e sesta posizione senza mai essere competitivi per tutta la gara. Un Gran Premio in sordina, insomma, con un passo gara che non ha entusiasmato e gettato qualche ombra sulla monoposto, soprattutto dopo quanto accaduto all’esordio a Melbourne.E come se non bastasse, è arrivato anche lo zero in classifica per i due piloti, perché le monoposto rosse – per due diverse violazioni del regolamento – sono state squalificate. Una Cina molto amara, almeno alla domenica anche perché nella Sprint del sabato era arrivato il primo successo stagionale con Lewis Hamilton, con un dominio che aveva fatto ben sperare.