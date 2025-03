Sportnews.eu - Ferrari, il team manager Vasseur spiega i motivi della doppia squalifica

Leggi su Sportnews.eu

Frederic, è tornato a parlareinflitta dalla Fia alle due monoposto del Cavallino Rampante.Weekend di riposo per la Formula 1 che riaccenderà i motori nel fine settimana tra il 4 e il 6 aprile in occasione del Gran Premio del Giappone. Sul circuito di Suzuka cercherà riscatto ladopo il deludente avvio di Mondiale che ha visto la scuderia di Maranello raccogliere appena 17 punti.Ferrai, le dichiarazioni disulla(Foto da Instagram – scuderia) – Sportnews.euA pesare ladopo il Gran Premio di Cina inflitta dalla Fia alle due monoposto estromesse dalla gara per ragioni diverse, una circostanza mai verificatasi prima nella storia dele di quanto accaduto a Shanghai è tornato a parlare ildel Cavallino Rampante Frederic, intervistato dal quotidiano francese L’Equipe.