Ilveggente.it - Ferrari già stroncata: dramma mondiale

Leggi su Ilveggente.it

giàdopo due Gran Premi:per la Rossa di Maranello. E il commento è davvero durissimoL’unica gioia, che sembrava potesse cambiare immediatamente le sorti della stagione, è stata la vittoria nella Gara Sprint di Lewis Hamilton nel sabato cinese. Ma subito dopo, nelle qualifiche ufficiali per la gara domenicale, abbiamo capito che la, ancora adesso, è molto molto indietro rispetto sia alla McLaren, e si poteva immaginare, ma anche rispetto alla Red Bull che ha dimostrato di avere dei problemi.già(Lapresse) – Ilveggente.itEppure quello che è rimasto dal finale della passata stagione non è servito per cambiare le sorti di tutto. E questo, ovviamente, fa discutere. E fa discutere, anche molto, quelle che sono state le squalifiche delle due rosse per due diverse irregolarità dopo i controlli alla fine del secondo weekend di gara.