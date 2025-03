Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, aggredisce un agente e poi danneggia una finestra in Questura: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 marzo 2025 - La polizia haun uomo per il reato di resistenza emento aggravato di beni di proprietà dello Stato e denunciato un altro per i reati di resistenza oltraggio a pubblico ufficiale. Il personale delladi, nella mattina di martedì 25 marzo, è intervenuto in Piazza Verdi a seguito della segnalazione di una rissa in atto. Gli operatori hanno potuto accertare, però, che non si trattava di rissa. Infatti, hanno identificato due persone in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, tant’è che le due persone sono apparse fin da subito ostili al controllo. Durante le fasi successive dell'intervento, i due soggetti si sono alterati ed in particolare uno dell'ha procurato lesioni agli agenti nonché, una volta giunto in, hato l'infisso di unadell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico.