Ilgiorno.it - Fermato sbandato dopo due raid nella lavanderia

Leggi su Ilgiorno.it

Venerdì scorso con l’aiuto di un complice che faceva il palo, intorno alle 13 è entratoself service Ecowash di piazza Moro a Morbegno ed è riuscito a forzare la macchinetta dove si inseriscono monete e banconote per effettuare il bucato, portandosi via un bottino di circa 900 euro. Martedì, sempre in pausa pranzo, è tornatostessa, scassinando stavolta il distributore di bevande. Bottino (magro) di neppure 60 euro. La stessa cifra in monete che aveva con sé quando, poco, una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia guidata dal luogotenente Antonio Sottile lo ha identificato e: si tratta di unodi Rogolo, di mezza età e con diversi precedenti.