Ilrestodelcarlino.it - Fermana, gli ultras disertano il Recchioni

Mercoledì con doppia seduta di allenamento per ladi Mirko Savini che, come ha voluto sottolineare Michele Paolucci, è chiamata a mettere in campo l’orgoglio in questo finale di stagione a partire dalla trasferta di Sora. Due intense sedute di allenamento ieri mentre oggi alla Cops mentro oggi allenamenti in programma allo stadio, di nuovo alla Cops venerdì e rifinitura sabato mattina probabilmente di nuovo allo stadio. Nel pomeriggio di sabato, è in programma la partenza per il Lazio. La società non vuole lasciare nulla di intentato e vuole cercare di provarci fino in fondo. Chiaro che un solo punto nelle ultime sette giornate non sono il miglior biglietto da visita possibile come anche i sette punti da recuperare sui play-out considerando che ne sono rimasti appena 18 a disposizione fino al termine.