Lopinionista.it - Fegato, preoccupazione per la crescita della statosi epatica

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Una persona su tre in Europa ha una malattia dele spesso non lo sa. Un dato allarmante che riguarda anche milioni di italiani, minacciati da una patologia silenziosa ma in: la steatosi associata a disfunzione metabolica (MASLD), spesso nota comegrasso. La buona notizia è che le nuove molecole già note per la cura di diabete e obesità hanno ricevuto indicazione anche per questa patologia. Inoltre, con l’intelligenza artificiale sarà possibile sviluppare diagnosi accurate e terapie su misura per le malattie epatiche. Questi progressi sono al centro del 57° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio del, in programma a Roma presso il Centro Congressi AuditoriumTecnica (Viale Umberto Tupini, 65) giovedì 27 e venerdì 28 marzo, e del pre-meeting del 26 marzo, intitolato “Artificial Intelligence in Hepatology: from theory to clinical practice”.