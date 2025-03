Romadailynews.it - Federmanager e Unindustria consegnano il premio Minerva a donne e aziende

Leggi su Romadailynews.it

ROMA – Valorizzare la cultura manageriale femminile nel mondo dell’impresa. È questo l’obiettivo del, promosso daRoma, che ha assegnato oggi, presso la Camera di Commercio di Roma, un riconoscimento amanager eche si sono particolarmente distinte nelle politiche di genere e nello sviluppo di una leadership femminile e trasformativa. “Leche investono nella diversità e nell’inclusione ottengono risultati miglior in termini di produttività, creatività e attrattività sul mercato, crescono di più e meglio perché beneficiano di una maggiore capacità di gestione del cambiamento e di una visione più ampia e lungimirante- ha dichiarato Giuseppe Biazzo, presidente di– Il Lazio si conferma la seconda regione in Italia per numero assoluto didirigenti e Roma ha un ruolo decisivo in questo scenario: una manager su cinque in Italia lavora nella Capitale, dove si concentra il 96% delledirigenti della regione.