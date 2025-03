Ilgiorno.it - Federico Ricci non ce l’ha fatta: morto il tecnico di 30 anni schiacciato dall’ascensore a Carugate

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 27 marzo 2025 – Non ce, l’operaio di 30originario del Bresciano, rimasto gravemente ferito due giorni fa durante un intervento di riparazione a un'ascensore di un condominio a, in provincia di Milano. BERGAMO//elisoccorso per investimento stradale di 4 persone a Fonteno//FOTO DE PASCALE FOTO DI REPERTORIO