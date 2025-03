Panorama.it - Federica Pellegrini: «Meglio un anno da mamma che mille medaglie»

Il 27 marzo 2007, una giovanissimaentrava nella storia: a soli 18 anni, ai Mondiali di Melbourne, siglava il primo dei suoi undici record del mondo in appena due anni. Da allora, la “Divina” ha scritto pagine indimenticabili della storia del nuoto italiano.Oggi, invece, la sua vita ha un altro baricentro: la maternità. Nel nuovo numero del settimanale Chi,racconta i primi 15 mesi con la piccola Matilde, vissuti accanto al marito Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore. La famiglia si trova attualmente a Livigno, dove a fine aprile inaugurerà la sua Fede Academy, un’accademia di nuoto professionale nel cuore della Valtellina.Ma cosa sogna per il futuro della sua bambina? «Non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport: la differenza tra l’innamorarsi e il volere diventare un campione è sottile, ma c’è.