Federica Pellegrini, il nuovo tatuaggio dedicato ai suoi amati bulldog

Prima di essere mamma della piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024 dall’amore con Matteo Giunta,era già una “mamma” affettuosa per issimi cani. Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca sono i quattrofrancesi che da anni fanno parte della sua famiglia e che spesso compaiono nei teneri e divertenti post condivisi dalla campionessa olimpica su Instagram.L’amore della nuotatrice per icuccioli è così profondo che ha scelto di renderlo eterno con unspeciale. Il 25 marzo,si è affidata a un’artista specializzata in ritratti realistici per imprimere sulla pelle i dolci volti deicani. Sul suo avambraccio sinistro ora spiccano le immagini deiquattro fedeli amici, posizionati uno sotto l’altro.A corredo delle immagini che mostrano il risultato finale e l’artista all’opera, laha condiviso una frase carica di significato tratta dal film Disney Lilo & Stitch: “Ohana significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato”.