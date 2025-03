Zon.it - Fatima, Beatrice e il coraggio di raccontarsi: al Teatro del Maggio le storie di chi lotta contro il bullismo

Sarannoa portare le loro testimonianze sul palco di Be Kind, l’evento promosso dall’Associazione Contrajus e dedicato alla sensibilizzazione, cybere disagio giovanile. L’appuntamento è per il 27 marzo aldelFiorentino, dove ad ascoltarle ci saranno oltre 900 studenti delle scuole medie e superiori provenienti da tutta Italia.è una giovane ragazza di origine lituana, adottata da una famiglia italiana. Sui social condivide la propria esperienza di adozione con migliaia di follower, e ha dato vita a un gruppo Telegram dove chiunque può raccontare la propria storia in un ambiente di ascolto e condivisione., invece, è una ragazza autistica, albina e ipovedente. Lavora da PizzAut, la prima pizzeria italiana gestita da persone autistiche, e racconta la sua vita attraverso fumetti, toccando anche i momenti più difficili della sua infanzia, come ilsubito.