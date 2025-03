Thesocialpost.it - “Fate le scorte”. Guerra, l’Europa ci prepara al peggio: pubblicata la guida per la sopravvivenza. Il documento

Von der Leyen stando davvero i cittadini dell’Unione Europea alla. “le” è il messaggio, con la pubblicazione di unaper dotarsi di un vero e proprio kit di. Nubi scure sono dunque all’orizzonte. Acqua, viveri, medicine e batterie. “Per resistere almeno tre giorni” in caso di, di disastro naturale o di qualunque altro stato di crisi. L’allarme è contenuto nella “Strategia dizione dell’Unione” presentata dalla Commissaria alla gestione delle crisi, la belga Hadja Lahbib, e dalla Commissaria agli affari sociali, la rumena Roxana Minzatu. Si tratta di unche in teoria dovrebbere le famiglie nel caso in cui gli eventi — tutti i tipi di eventi — in qualche modo dovessero precipitare. Leggi anche:, chi verrebbe chiamato alle armi nel caso l’Italia entrasse in un conflitto“Dobbiamorci a incidenti e crisi intersettoriali su larga scala, compresa la possibilità di un’aggressione armata — si legge — che colpiscano uno o più Stati membri”.