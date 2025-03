Game-experience.it - FATAL FURY: City of the Wolves, Cristiano Ronaldo sarà un personaggio del gioco

SNK CORPORATION ha annunciato che il calciatore di fama mondialeapparirà comeinof the, il nuovodi combattimento di SNK in uscita il 24 aprile 2025.Ricordiamo cheè considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi ed ha vinto 34 trofei nella sua carriera, tra cui sette campionati in Inghilterra, Spagna e Italia, cinque UEFA Champions League, quattro Coppe del mondo per club FIFA, il Campionato Europeo UEFA e la UEFA Nations League. È anche il primo giocatore nella storia a segnare in cinque Mondiali consecutivi.ha anche numerosi premi personali tra cui cinque premi Balon D’or, quattro scarpe d’oro europee e due premi The Best FIFA. Ha segnato oltre 900 gol ufficiali da senior per club e nazione, detenendo il record di miglior marcatore nella storia del calcio maschile.