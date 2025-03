Ilpiacenza.it - Farmacie Comunali, la Giunta: «Chiuderà due settimane solo quella di Roncaglia»

Leggi su Ilpiacenza.it

«Mai, in alcuna sede e in alcun modo, l'Amministrazione comunale ha sostenuto o preteso che i dipendenti dellePiacentine rinunciassero alle proprie ferie, diritto legittimo e sacrosanto di tutti i lavoratori. Nessuno, lo chiariamo una volta per tutte, intende mettere in.