.com - Fantozzi festeggia oggi 50 anni dall’uscita al cinema, stasera serata evento al Barberini

Leggi su .com

Nel giorno del 50°versario della sua uscita, tornanelle sale il primo iconico film diin versione restaurata da Cineteca di Bologna e Mediaset Infinity: alspeciale con Marco Giusti e tanti ospitiIl 27 marzo 1975 usciva. Perre il primo, leggendario capitolo della sagatografica del Ragioniere, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con RTI e Mediaset Infinity porterà nelle sale italiane il restauro di, proprio nel giorno del 50°versario dell’uscita del film: giovedì 27 marzo 2025.Promosso dalla stessa Cineteca di Bologna, in collaborazione con RTI e Mediaset Infinity, il restauro di– che sarà prossimamente disponibile su Mediaset Infinity – è stato realizzato dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, con la supervisione di Daniele Ciprì per la color correction.