Ilfattoquotidiano.it - Fantozzi compie 50 anni e come un personaggio da cartone animato non muore e non morirà mai

L’eroe nazionale50. E li festeggia prendendosi di nuovo una martellata in testa., del resto, rimane l’unicocomico al mondo che al suo esordio in sala, il 27 marzo del 1975, sbuca da uno squarcio nel muro della megaditta dove lavora perché è stato murato vivo nei cessi per 18 giorni. E quando riemerge davanti ai colleghi sussiegosi, prima prende la mazzata sul cranio, poi dissimula immediatamente il dolore rassicurando gli astanti. “sta?”. E lui: “Perfetto, solo un leggero appetito”. Mai dare fastidio ai padroni del vapore, insomma.Per questo, al secolo, in tutto e per tutto, Paolo Villaggio, è diventato popolare ovunque. Questione di stile (a perdere), di riverenza (a crescere), di classismo (esasperato) e anche di sfiga. Il ragioniere col baschetto abnorme, le maniche della giacca spesso cortissime, i mutandoni bianchi ascellari, è diventato subito, a livello sociale, simbolo della sfortuna.