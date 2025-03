Liberoquotidiano.it - "Fanc***, mi devo presentare?": Kyrgios, altro insulto a Sinner

In campo arranca, ma a differenza degli altri muscoli la lingua di Nickappare in formissima. Il tennista australiano, tornato in campo in questa stagione dopo un calvario fisico lungo un anno e mezzo, è reduce dal disastro a Miami, dove è uscito ai 32esimi di finale sconfitto dal russo Khachanov in due set, 7-6 6-0, dopo il ritiro qualche giorno prima a Indian Wells al primo turno (contro Van de Zandschulp sul risultato di 7-6 3-0 per l'olandese), la sconfitta sempre al debutto nei "suoi" tanto attesi Australian Open in 3 set contro il britannico Fearnley e unko il 31 dicembre a Brisbane, nella partita del ritorno ufficiale, contro il francese Perricard in tre set. Insomma, il 29enne istrionico ex fidanzato di Anna Kalinskaya farebbe bene a pensare come rimettere in sesto il suo polso destro, che ormai gli concede una autonomia ridottissima.