Lanazione.it - Falsi messaggi dall’Asl. L’ondata della nuova truffa: “C’è chi ha perso tutto”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 marzo 2025 – Da qualche ora stanno circolandoAsl sui telefoni cellulari degli aretini, in quello che appare come un nuovo tentativo ditelefonica. Un raggiro che si aggiunge alla già lunga lista di frodi digitali che negli ultimi anni hanno preso di mira gli utenti, sfruttando la tecnologia e la credulità dellene. Secondo le segnalazioni ricevute, ilo proviene da un numero di cellulare che inizia con 351 e invita il destinatario a contattare un altro numero con prefisso 899 per fornire alla Asl alcune informazioni. Tuttavia, l’azienda sanitaria ha immediatamente smentito qualsiasi coinvolgimento, chiarendo che non invia maidi questo tipo e non chiede agli utenti di chiamare numeri telefonici per fornire datinali. “Si tratta chiaramente di una, e invitiamo tutti a non rispondere a questie a non comporre il numero indicato“.