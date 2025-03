False fatture GdF Padova sequestra beni per 48 milioni a 7 società

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – La Guardia di Finanza die Este ha ottenuto dalla Procura della Repubblica di Rovigo un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Rovigo, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, die disponibilità finanziarie pari a 4,8euro, nei confronti di setteaventi sede in territorio della bassana e dei rispettivi amministratori, i quali, in ipotesi accusatoria attraverso un insidioso meccanismo difatturazioni, hanno generato crediti IVA inesistenti utilizzati per compensare contributi previdenziali dei propri dipendenti.